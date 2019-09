Omrežja pete generacije prinašajo velike spremembe tako v mobilnih tehnologijah kot v družbi nasploh

Dunaj, 22. septembra - Mobilna omrežja pete generacije (5G), ki se vzpostavljajo v vse več državah po svetu in obljubljajo večje hitrosti prenosa podatkov, manjše zakasnitve in še kaj, ne bodo spremenila zgolj mobilne industrije ampak celoten svet, so prepričani razvijalci nove tehnologije, kot je Huaweijev direktor naprav 5G Chaobin Yang.