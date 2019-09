Qualcomm krepi svoj položaj na področju 5G

New York, 17. septembra - Ameriški proizvajalec čipov Qualcomm je napravil nov korak v smeri širitve uporabe svojih čipov v napravah s podporo tehnologiji 5G. V ponedeljek je namreč v celoti prevzel podjetje, ki ga je ustanovil skupaj z družbo TDK in ki proizvaja filtre, ojačevalce in sprejemnike za pametne telefone. Posel je vreden 1,15 milijarde dolarjev.