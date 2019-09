Telekomunikacijski operaterji: Za razvoj 5G potrebna jasna politika

Ljubljana, 10. septembra - Združenje za informatiko in telekomunikacije, ki deluje pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), in Slovenska digitalna koalicija sta danes pozvala ministrstvi za javno upravo ter za okolje in prostor k dialogu ter sprejetju strateškega in zakonodajnega okvira, potrebnega za učinkovit razvoj omrežja 5G v Sloveniji.