Macron in Conte za učinkovitejšo migracijsko politiko

Rim, 19. septembra - Francoski predsednik Emmanuel Macron in italijanski premier Giuseppe Conte sta se v sredo v Rimu zavzela za učinkovitejšo evropsko migracijsko politiko. Po letu dni napetosti med Parizom in prejšnjo vlado v Rimu sta se Macron in Conte tudi strinjala glede potrebe po vzpostavitvi mehanizma za avtomatsko porazdelitev migrantov po državah članicah.