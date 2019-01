Macron: Italijani si zaslužijo voditelje, vredne njihove zgodovine

Kairo, 28. januarja - Francoski predsednik Emmanuel Macron je v nedeljo dejal, da ne bo odgovarjal na kritike podpredsednikov italijanske vlade Luigia Di Maia in Mattea Slavinija na njegov račun in na račun Francije, saj ga njune izjave "ne zanimajo". A je besedno vojno, ki poteka med Rimom in Parizom, kljub temu nadaljeval.