Francija na pogovor poklicala svojega veleposlanika v Rimu

Pariz, 7. februarja - Francija je danes na pogovore v Pariz poklicala svojega veleposlanika v Italiji, in sicer po vrsti "provokacij" s strani voditeljev italijanske populistične vlade in vmešavanja v francoske notranje zadeve. Podpredsednika italijanske vlade Matteo Salvini in Luigi Di Maio sta zavrnila očitke in izrazila pripravljenost na pogovore.