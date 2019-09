Kitajska zaradi afriške prašičje kuge odpira nacionalne rezerve

Peking, 18. septembra - Kitajska bo ta teden izvedla dražbo 10.000 ton svinjine, ki so del njenih mesnih rezerv. S tem bo poskusila vzpostaviti nadzor nad neugodnim stanjem, nastalem po izpadu svinjine, do katerega je prišlo zaradi izbruha afriške prašičje kuge. Na trgu je namreč precej manj svinjine, cene pa so posledično zelo visoke.