Bruselj zaradi afriške prašičje kuge z dodatnimi zaščitnimi ukrepi

Ljubljana, 24. avgusta - Potem ko so prisotnost afriške prašičje kuge potrdili na Slovaškem in se je ta pojavila tudi pri domačih prašičih v Srbiji, je Evropska komisija sprejela določene zaščitne ukrepe, ki se nanašajo na uvoz prašičjih izdelkov iz Srbije v EU. Slovenski pristojni organ rejce v državi poziva, da so pozorni na zdravstveno stanje svojih prašičev.