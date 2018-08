Afriška prašičja kuga blizu Slovenije

Ljubljana, 29. avgusta - Sloveniji preti nevarnost vnosa afriške prašičje kuge, zelo nalezljive bolezni, ki prizadene domače in divje prašiče. Bolezen je namreč že nekaj časa prisotna na Madžarskem, Češkem, Poljskem, v Italiji, Romuniji, Ukrajini in Moldaviji ter baltskih državah, tako obstaja možnost vnosa in širjenja bolezni v Sloveniji. Preventivne ukrepe imamo.