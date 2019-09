Adria Airways in sindikat prometnih pilotov podpisala novo kolektivno pogodbo

Ljubljana, 17. septembra - Poslovodstvo Adrie Airways in Sindikat prometnih pilotov Slovenije sta danes podpisala novo kolektivno pogodbo. Stavke, ki je bila napovedana v terminih od 18. do 20. septembra in od 30. septembra do 2. oktobra, tako ne bo, so sporočili iz letalskega prevoznika. Piloti so v pogajanjih od družbe zahtevali predvsem boljše delovne pogoje.