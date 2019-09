Sindikat pilotov potrdil novo kolektivno pogodbo in do 12. ure čaka podpis

Ljubljana, 17. septembra - Sindikat prometnih pilotov Slovenije je minuli konec tedna z veliko večino potrdil novo kolektivno pogodbo in jo nato v ponedeljek še usklajeval z družbo Adria Airways. Sindikat, ki drugega kroga stavke, ki naj bi potekala med sredo in petkom, še ni preklical, bo na podpis pogodbe s strani poslovodstva družbe čakal danes do 12. ure.