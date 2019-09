Piloti pred napovedano stavko nadaljujejo pogajanja z Adrio Airways

Ljubljana, 4. septembra - Sindikat prometnih pilotov Slovenije danes nadaljuje pogajanja z letalsko družbo Adria Airways o novih kolektivnih pogodbah. Piloti zahtevajo boljše delovne pogoje in so za september napovedali več stavk. Če ne bodo dosegli kompromisa, bo prva stavka promet Adrie ohromila že to nedeljo.