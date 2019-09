Na splet pricurljali osebni podatki skoraj vseh prebivalcev Ekvadorja

Quito, 17. septembra - Na splet so zaradi pomanjkljive varnosti strežnika podjetja za svetovanje in analitiko Novaestrat pricurljali osebni podatki skoraj vseh prebivalcev Ekvadorja. Med drugim gre za imena, datume in kraje rojstva, lastništvo avtomobilov, finančne podatke, telefonske številke in domače naslove, poroča francoska tiskovna agencija AFP.