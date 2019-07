Pravna podlaga za uporabo dronov v policiji ni protiustavna

Ljubljana, 25. julija - Potem ko je ustavno sodišče razveljavilo del zakona o nalogah in pooblastilih policije glede uporabe tehničnih sredstev za prepoznavo registrskih tablic, se je sedaj opredelilo še do dela zakona, ki govori o uporabi brezpilotnikov. Tokrat so ugotovili, da pravna podlaga za uporabo brezpilotnikov pri opravljanju policijskih nalog ni neustavna.