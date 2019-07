V Avstraliji uradni poziv k omejitvi moči Facebooka in Googla

Canberra, 26. julija - Avstralska komisija za varstvo konkurence in potrošnikov ACCC je v okviru 18-mesečne raziskave vpliva digitalnih platform na novinarstvo in oglaševanje ugotovila problematično ravnanje s podatki, ki bi bilo lahko škodljivo za uporabnike. Platforme, kot sta družbeno omrežje Facebook in spletni iskalnik Google, so preveč dominantne, je opozorila.