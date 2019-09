EU z zeleno lučjo velikim spremembam na nemškem trgu energije

Bruselj, 17. septembra - Evropska komisija je prižgala zeleno luč več kot 20 milijard evrov vrednemu poslu nemških energetskih koncernov Eon in RWE, s katerim želita velikana izmenjati dejavnosti in sredstva, okrepiti Nemčijo kot energetsko lokacijo in olajšati prehod na nove vire energije tako v največjem evropskem gospodarstvu kot na stari celini v celoti.