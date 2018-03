Eon in RWE z milijardnim poslom v krepitev Nemčije kot energetske lokacije

Essen, 13. marca - Nemška energetska koncerna Eon in RWE želita z napovedanim več kot 20-milijardnim poslom, v okviru katerega bosta izmenjala dejavnosti in sredstva, okrepiti Nemčijo kot energetsko lokacijo in olajšati prehod na nove vire energije tako v največjem evropskem gospodarstvu kot na stari celini v celoti, sta družbi danes zatrdili v skupni izjavi.