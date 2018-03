Nemški energetski podjetji Eon in RWE v več kot 20 milijard vreden posel

Berlin, 11. marca - Nemški energetski skupini Eon in RWE sta danes napovedali, da nameravata v okviru dogovora, vrednega več kot 20 milijard evrov, izmenjati dejavnosti in sredstva. RWE se bo osredotočil na proizvodnjo, Eon pa na distribucijo in prodajo elektrike. Dogovor morajo sicer potrditi še upravi in delničarji podjetij ter varuh konkurence.