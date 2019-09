V Novem mestu sprostili promet po prenovljenem Kandijskem mostu

Novo mesto, 17. septembra - V Novem mestu so po dveh in pol mesecih prenove sprostili promet po tamkajšnjem Kandijskem mostu. Glavnino dela so opravili, na mostnem cestišču bodo morali vgraditi le še talne označbe oz. kovinske talne gumbe, kar bo terjalo v prihodnjih tednih še dodatno nekajdnevno zaporo za avtomobilski promet. Med zadnjimi deli bo prehod za pešce zagotovljen.