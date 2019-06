V Novem mestu v sredo začetek prenove Kandijskega mosta

Novo mesto, 25. junija - V Novem mestu bodo v sredo začeli prenovo tamkajšnjega Kandijskega mosta in ga do predvidoma novega šolskega leta zaprli za avtomobilski promet. Med prenovo bo most prehoden le za pešce, z avtomobili pa bo dostop v mestno jedro možen le do Prešernovega trga. Izvoz za stanovalce zalednih ulic bo v obratni smeri kot sicer urejen po Sokolski ulici.