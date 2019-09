Soške elektrarne na Kneži odprle drugo malo hidroelektrarno

Podbrdo, 17. septembra - V Soških elektrarnah Nova Gorica so pred nedavnim uspešno zaključili izgradnjo nove male hidroelektrarne Kneža, danes pa so jo tudi uradno predali namenu. To je že 23. mala hidroelektrarna, ki jo upravljajo Soške elektrarne, in je v celoti plod domačega znanja. Elektrarne imajo na vodotoku Kneža tako že dve delujoči mali hidroelektrarni.