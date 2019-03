Družbe hidroelektrarn opozarjajo na vodni energetski potencial

Maribor/Brežice/Nova Gorica, 23. marca - Slovenijo čakajo številni izzivi pri oblikovanju celostne politike razogljičenja in postopnega prehoda v nizkoogljično družbo, so te dni sporočile družbe, ki vodijo slovenske hidroelektrarne. Pri tem so opozorile na vodno energijo, ki lahko pripomore k bistvenemu znižanju izpustov toplogrednih plinov in k postopnemu ukinjanju fosilnih goriv.