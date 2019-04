Za črpalno hidroelektrarno Avče prvi remont

Nova Gorica, 19. aprila - V črpalni hidroelektrarni Avče, s katero upravljajo Soške elektrarne Nova Gorica, so zaključili prvi remont. Ta se je začel v začetku novembra, ko so demontirali generator in turbino. V času remonta so izvedli detajlne preglede in meritve naprav, obnovili obrabljene dele in odpravili ugotovljene pomanjkljivosti ter izvedli vzdrževalna dela.