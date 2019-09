Johnson primerjal Veliko Britanijo s Hulkom

London, 15. septembra - Britanski premier Boris Johnson, ki vztraja pri izstopu Velike Britanije iz EU do 31. oktobra, je za britanski časnik Mail on Sunday državo primerjal s fiktivnim stripovskim superjunakom Hulkom. Pri tem je izrazil odločenost, da se bo država "rešila okov" kot Hulk, če do 31. oktobra ne bo sklenjen dogovor o brexitu.