Na okrogli mizi za korenitejše spremembe pokojninske zakonodaje

Ljubljana, 13. septembra - Predlagane spremembe pokojninske zakonodaje, ki predvidevajo zvišanje odmernega odstotka, so morda lahko všečne, so ugotavljali sogovorniki na okrogli mizi seniorskih organizacij SDS, NSi in SLS. So pa opozorili na potrebo po korenitejših ukrepih za dolgoročno vzdržnost pokojninske blagajne.