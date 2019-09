Izteka se javna razprava o pokojninski noveli, pripomb je precej

Ljubljana, 2. septembra - Odziv na javno razpravo o pokojninski noveli, ki se danes izteka, je bil po navedbah ministrstva za delo velik, sodelovali so predstavniki stroke in širša zainteresirana javnost. Glavne pripombe na predlog, ki med socialni partnerji še ni usklajen, so med drugim na ureditev odmernih odstotkov ter sočasno prejemanje pokojnine in delo upokojencev.