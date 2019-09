Med koalicijo in Levico strinjanje glede prenosa dopolnilnega zavarovanja, potrebni še izračuni

Ljubljana, 4. septembra - V vladni koaliciji in Levici se strinjajo glede ukinitve oz. prenosa dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno, kar bi lahko uveljavili z letom 2021, so sporočili po današnjem usklajevanju glede predloga Levice. Minister Aleš Šabeder sicer opozarja, da številke še strižejo in je treba pripraviti natančne izračune ter dolgoročne projekcije.