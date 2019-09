Sindikati socialnovarstvenih zavodov opozarjajo na kadrovsko podhranjenost v dejavnosti in napovedujejo stavkovne aktivnosti

Ljubljana/Šempeter pri Gorici, 13. septembra - Konferenca sindikatov socialnovarstvenih zavodov, članica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije se je na četrtkovi seji opredelila do nekaterih aktualnih tem in predlogov v zdravstvu. Med drugim so opozorili na kadrovsko podhranjenost v socialnovarstvenih zavodih, zaradi česar bodo začeli s stavkovnimi aktivnostmi.