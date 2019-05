Sprejetje dokumenta o poklicnih kompetencah v zdravstveni negi tudi osnova za pripravo standardov in normativov

Ljubljana, 17. maja - Minister za zdravje Aleš Šabeder je danes po nekaj zapletih in usklajevanjih podpisal soglasje k dokumentu o poklicnih kompetencah in aktivnostih v zdravstveni negi, ki daje tudi podlago za pripravo standardov in normativov v zdravstveni negi. Z današnjim sprejetjem dokumenta je minister ujel rok, ki mu ga je naložil odbor DZ za zdravstvo.