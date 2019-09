DEM ob polletju nekoliko zaostajajo za načrtovano proizvodnjo

Maribor, 15. septembra - Dravske elektrarne Maribor (DEM) v prvi polovici letošnjega leta zaradi nekoliko slabše hidrologije od pričakovane rahlo zaostajajo za načrtovano proizvodnjo. Kot so za STA pojasnili v podjetju, bi ob nadaljevanju sedanjega trenda dosegli 90 odstotkov tistega, kas so načrtovali. Kljub temu podjetje nadaljuje lanski trend in posluje dobičkonosno.