DEM zaključile sanacijo na Ptujskem jezeru

Ptuj, 4. septembra - Dravske elektrarne Maribor (DEM) so danes v skladu z načrtom zaključili sanacijo naklonskih površin asfaltne obloge Ptujskega jezera, s katero so začeli v petek zjutraj, potem ko so, tako kot velevajo predpisi in dogovorjeni protokoli, gladino jezera znižali za dva metra. Znižanje pa je pokazalo tudi skrb zbujajoče stanje glede mulja.