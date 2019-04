DEM v Markovcih odprle nadomestno cestišče preko jezu

Markovci, 19. aprila - Župan Markovcev Milan Gabrovec in direktor Dravskih elektrarn Maribor (DEM) Andrej Tumpej sta danes po dobrem letu dni gradbenih del podjetja RGP, ki je dela zaključilo dva meseca pred rokom, slovesno odprla nadomestno cestišče preko jezu Markovci. Za projekt so se odločili zaradi načrtovane prenove jezu in poznejše prenove HE Formin.