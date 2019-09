Agencije ZN pozivajo evropske države h okrepitvi izobraževanja za otroke begunce in migrante

Ženeva, 11. septembra - Agencija ZN za begunce (UNHCR), Sklad ZN za pomoč otrokom (Unicef) in Mednarodna organizacija za migracije (IOM) pozivajo evropske države, naj namenijo več finančnih sredstev in praktične podpore nacionalnim šolskim sistemom, da bi vsem otrokom na begu omogočili dostop do kakovostnega izobraževanja in zaključek le tega, so sporočili iz Unicefa.