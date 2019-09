Letošnja Ars Electronica zabeležila rekorden obisk

Linz, 11. septembra - Festival Ars Electronica v avstrijskem Linzu, znan po iskanju stičišč med umetnostjo, tehnologijo in družbo, je 40 let po prvi izdaji pritegnil več obiskovalcev kot kdajkoli prej. Kot so sporočili organizatorji, je letošnji festival, ki se je sklenil v ponedeljek, pritegnil približno 110.000 obiskovalcev.