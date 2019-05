V Linzu vrata odprl prenovljeni Center Ars Electronica

Linz, 29. maja - V Linzu so odprli prenovljeni Center Ars Electronica, ki z novimi razstavami, laboratoriji in izobraževalnimi formati začenja novo poglavje delovanja. Kot so zapisali, se je center, "nekdaj teleskop, ki je ponujal bežen pogled v prihodnost, prelevil v kompas, spremljevalca na popotovanju skozi sisteme 21. stoletja, ki jih je zasnovalo človeštvo."