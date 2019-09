Festival Ars Electronica bo pet dni razmišljal zunaj okvirjev

Linz, 5. septembra - V Linzu bo od danes do ponedeljka potekal festival Ars Eletronica, znan po iskanju stičišč med umetnostjo, tehnologijo in družbo. Tema letošnje izdaje je Zunaj okvirjev - Kriza srednjih let digitalne revolucije. V petih dnevih se bo zvrstilo več kot 500 dogodkov z več kot 1000 umetniki, raziskovalci in drugimi. Sodelovala bo tudi Galerija Kapelica.