Turistična ponudba Pohorja z novim zemljevidom in kulinarično karto

Maribor, 12. julija - Na Zavodu za turizem Maribor Pohorje so danes predstavili nov zemljevid vzhodnega Pohorja in kartonček Pohorska kulinarična transverzala, ki sta nastala na pobudo Turističnega društva gostincev Pohorja in v sodelovanju z zavodom za turizem ter štirimi podpohorskimi občinami - Hoče-Slivnica, Slovenska Bistrica, Ruše in Maribor.