London državljanom EU po brexitu brez dogovora ponuja triletne vizume

London, 5. septembra - Britanska vlada je v sredo napovedala, da bodo lahko državljani držav Evropskega gospodarskega prostora (EGP), ki bodo na Otok prišli po morebitnem brexitu brez dogovora, zaprosili za vizume za bivanje in delo do treh let. S tem želi podjetjem zagotoviti, da lahko zaposlijo ali obdržijo delavce po izstopu Združenega kraljestva iz EU.