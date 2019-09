Tutankamonova razstava v Parizu beleži rekorden obisk

Pariz, 6. septembra - Velika potujoča razstava o faraonu Tutankamonu v pariškem razstavnem kompleksu Villette beleži rekorden obisk. Doslej so našteli že več kot 1,3 milijona obiskovalcev, s čimer je postala najbolje obiskana razstava v francoski zgodovini, piše spletni portal The Guardian. Na ogled bo še do 22. septembra.