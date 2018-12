Velika razstava o Tutankamonu na svetovni turneji

Pariz, 2. decembra - Velika razstava o faraonu Tutankamonu, ki je na svetovni turneji, bo prihodnje leto na ogled v Parizu. Gostovala bo v kompleksu Villette, to pa bo tudi njen edini postanek v Evropi. Zakladi iz Tutankamonove grobnice so v sklopu aktualne turneje ponovno na ogled dobra štiri desetletja zatem, ko so bili tako evropska kot ameriška senzacija.