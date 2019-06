Razstavo o faraonu Tutankamonu v Parizu podaljšali za en teden

Pariz, 6. junija - Veliko razstavo o Tutankamonu v pariškem razstavnem kompleksu Villette, za katero so prodali že 800.000 vstopnic, so podaljšali še za en teden in bo po pisanju francoske tiskovne agencije AFP na ogled do 22. septembra. Pričakujejo, da si bo razstavo o mladem vladarju Egipta ogledalo več kot 1,2 milijona obiskovalcev.