Na Ljubljanskem gradu odprtje grajske vinoteke

Ljubljana, 4. septembra - Na Ljubljanskem gradu bodo danes odprli Grajsko vinoteko Strelec, ki bo zaokrožila vinsko zgodbo o potomki najstarejše trte na svetu in grajskem vinogradu. Javni zavod Ljubljanski grad je prenovil 220 kvadratnih metrov prostora pod Stanovsko dvorano in Palacijem in izgradil 75 kvadratnih metrov veliko teraso na Bastiji.