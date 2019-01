Ljubljanski grad lani z 1,3 milijona obiskovalcev

Ljubljana, 23. januarja - Na Ljubljanskem gradu so lani zabeležili 1.316.339 obiskovalcev, s tirno vzpenjačo se je do osrednje ljubljanske turistične znamenitosti prepeljalo 538.903 potnikov. V grajskih prostorih se je odvilo 551 različnih dogodkov, poslovanje pa je bilo uspešno, so danes sporočili iz Ljubljanskega gradu.