Prva trgatev v ljubljanskem Grajskem vinogradu

Ljubljana, 12. septembra - V ljubljanskem grajskem vinogradu so prvič potrgali grozdje rdeče sorte, belega pa bodo obrali do konca meseca. Ljubljana je vinograd zasadila pred dvema letoma, ko je bila zelena prestolnica Evrope, s tem pa je tudi utrdila naziv mesto trte in vina iz leta 1987. Pridelano vino bodo namenili promociji, protokolu in Grajski vinoteki.