Ob novem šolskem letu lepe želje in pozivi k previdnosti v prometu

pripravila Tadeja Vrtovec in Aleš Kocjan

Ljubljana, 2. septembra - Brezskrbno počitniško obdobje se je danes končalo za okoli 261.500 slovenskih šolarjev, med katerimi je okoli 74.000 dijakov in 187.525 učencev. Prav poseben dan je bil za 20.840 otrok, ki so v šolske klopi sedli prvič. Tudi najvišji državni predstavniki so jim zaželeli uspešno leto, veliko pozornosti pa je danes namenjene varnosti na cestah.