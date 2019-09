Ob prvem šolskem dnevu pozivi k posebni previdnosti v prometu

Ljubljana, 2. septembra - Prvi šolski dan se bo danes poznal tudi na cestah. Da bo pot v šolo in domov varna, bodo na območju šol in vrtcev ter na šolskih poteh poskrbeli številni policisti, redarji in prostovoljci. Ob tem na policiji voznike opozarjajo, naj v bližini šol prilagodijo hitrost vožnje in naj bodo še posebej pozorni na prvošolčke.