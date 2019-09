Minister Pikalo v zavodu za gluhe in naglušne pozdravil prvošolce

Ljubljana, 2. septembra - Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je na prvi šolski dan obiskal ljubljanski zavod za gluhe in naglušne, kjer je pričakal osnovnošolce, se udeležil podelitve spričevala dijakinji, na koncu pa je pozdravil še prvošolce. Zaželel jim je, da bi se v šoli dobro počutili vsak dan šolanja in ne le na prvi šolski dan.