V Hongkongu na prvi šolski dan stavkajo študenti in šolarji

Hongkong, 2. septembra - V Hongkongu ob nadaljevanju protivladnih protestov danes na prvi šolski dan stavkajo študenti in učenci. Študenti so skušali ohromiti jutranji javni promet, številni učenci pa so se oblečeni v šolske uniforme in s plinskimi maskami zbrali pred srednjimi šolami, poročajo tuje tiskovne agencije.