V Hongkongu znova spopadi med protestniki in policijo

Hongkong, 24. avgusta - Na hongkonških ulicah se je danes na protivladnih protestih znova zbralo več tisoč ljudi. Po približno desetih dneh so znova izbruhnili tudi spopadi med protestniki in policijo, ki je uporabila solzivec in gumijevke, protestniki pa so odgovorili s kamenjem in bambusovimi palicami.