Protestniki v Hongkongu na ulice kljub prepovedi

Hongkong, 31. avgusta - Dan po aretaciji nekaj vidnejših aktivistov in hongkonških poslancev se je na ulice tega mesta kljub prepovedi ponovno podalo več deset tisoč ljudi. Da bi zaobšli prepoved, so protestniki pozvali k "množičnemu nakupovanju" in verskim shodom, kjer "molijo za grešnike Hongkonga", za katere ne potrebujejo takšnih dovoljenj kot za proteste.